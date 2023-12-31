SUD.UA вітає читачів з Новим роком!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає своїх читачів із Новим роком!

2023 рік видався непростим. Всі українці долучилися до боротьби із ворогом: хтось боронить Україну на фронті, хтось – допомагає фронту як волонтер, а хтось щоденною працею підтримує економіку і забезпечує дотримання засад, закладених у Конституцію нашої України як правової та демократичної держави.

Ми щиро віримо, що усі зусилля увінчаються беззаперечною та повною перемогою України вже у 2024 році!

У новому році бажаємо Вам наснаги, сил, мудрості, енергії та натхнення! Нехай вогник надії перетвориться на полум’я, яке зігріває у важкі часи та гартує міць духу українців! За Україною – майбутнє світу!

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