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Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну

У ДСА та Міністерстві фінансів прогнозують збільшення заробітної плати в апаратах судів у наступному році.

Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди

У разі неподання заяви, Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів судів, що перебувають у стані ліквідації.

Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

Законопроект про посилення мобілізації передбачає, що громадяни, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, після втрати цього права мають право завершити навчання до кінця навчального року.

Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК

Законопроект Міноборони про посилення мобілізації передбачає можливість звільняти поліцейських у зв'язку з мобілізацією, а також пропонує покласти на них нові обов’язки з доставки ухилянтів до ТЦК.

  1. В Україні

SUD.UA вітає читачів з Новим роком!

19:00, 31 грудня 2023
Редакція «Судово-юридичної газети» вітає своїх читачів із Новим роком!
SUD.UA вітає читачів з Новим роком!
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2023 рік видався непростим. Всі українці долучилися до боротьби із ворогом: хтось боронить Україну на фронті, хтось – допомагає фронту як волонтер, а хтось щоденною працею підтримує економіку і забезпечує дотримання засад, закладених у Конституцію нашої України як правової та демократичної держави.

Ми щиро віримо, що усі зусилля увінчаються беззаперечною та повною перемогою України вже у 2024 році!

У новому році бажаємо Вам наснаги, сил, мудрості, енергії та натхнення! Нехай вогник надії перетвориться на полум’я, яке зігріває у важкі часи та гартує міць духу українців! За Україною – майбутнє світу!

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