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Міноборони України виграло справу на понад $27 млн

18:55, 29 грудня 2023
Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником бронежилетів та берців для військових.
Міноборони України виграло справу на понад $27 млн
Джерело фото: Depositphotos
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Міністерство оборони України виграло судовий процес у міжнародному арбітражі проти іноземного постачальника з питання виконання контракту на суму понад один мільярд гривень. Про це повідомила пресслужба відомства.

У контракті, укладеному Міноборони перед російською агресією, було замовлено бронежилети та берці для Збройних Сил України. Однак, берці були доставлені з порушенням умов постачання влітку 2022 року. Щодо бронежилетів, вони надходили протягом літа-зими 2022 року, але не пройшли балістичні випробування і були відхиленими Міністерством оборони.

Після невдачі у вимаганні повернути кошти та сплатити штрафи, Міноборони подало позов до міжнародного арбітражу, вимагаючи вартість непоставлених товарів, штрафні санкції та відсотки річних.

Рішенням арбітражного трибуналу було задоволено позов Міністерства оборони, встановивши суму відшкодування понад 27 мільйонів доларів США, що еквівалентно понад одному мільярду гривень. Ця сума включає вартість товарів, штрафні санкції, відсотки річних та арбітражний збір.

Заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков прокоментував цей успіх як результат впевненої роботи команди юристів Міністерства та підкреслив важливість повернення збитків, завданих державі недобросовісними постачальниками. Рішення арбітражу також передбачає нарахування відсотків річних на вартість непоставленого товару до моменту сплати заборгованості.

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