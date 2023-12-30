Завершення кваліфоцінювання суддів та створення нового адмінсуду, - Кабмін затвердив і передасть Єврокомісії План Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро

Затверджений Урядом План Ukraine Facility для отримання фінансового ресурсу у 50 млрд євро передбачає подальші кроки з реформи судової влади.

Кабмін 29 грудня затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «спільно з бізнесом, громадським сектором, депутатським корпусом, регіонами провели величезну роботу з його створення. Наразі маємо поточні напрацювання, до яких Єврокомісія ще надасть свої коментарі та пропозиції».

Денис Шмигаль додав, що фінальні умови програми Україна буде мати після затвердження регламенту Ukraine Facility Європейською радою, засідання якої заплановане на 1 лютого 2024 року.

«Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності. Ми вдячні європейським партнерам за такий потужний інструмент підтримки й очікуємо, що зможемо скористатися ним якнайшвидше», — відзначив Прем’єр-міністр.

Так, основні напрями реформування на 2024–2027 роки, що також охоплені Компонентом І Ukraine Facility, включатимуть продовження реформи судової системи, спрямованої на відновлення довіри суспільства та бізнесу до судової системи (зокрема, шляхом відновлення прозорого відбору суддів, завершення добору та призначення суддів КСУ відповідно до нової нормативно-правової бази, відновлення та завершення кваліфікаційного оцінювання діючих суддів і забезпечення зміцнення системи дисциплінарної відповідальності), а також створення нового адміністративного суду для розгляду справ, що пов’язані з центральними державними органами, та зміцнення існуючих інструментів доброчесності суддів.

Далі наводимо цитати з цього Плану, який було направлено Кабміну за підписом першої віце-прем'єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко. Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям та пенсійні виплати мільйонам громадян, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

Реформи, які підлягають реалізації в рамках Компонента І Ukraine Facility

Реформа 1. Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади

Опис реформи: Для закріплення результатів реформи судової системи та зміцнення довіри громадськості до судової влади необхідно здійснити комплекс взаємопов’язаних заходів. Зокрема, оновлена ВККС має відновити відбір нових суддів для заповнення щонайменше 20% суддівських вакансій.

ВККС також має завершити кваліфікаційне оцінювання (перевірку) 50% діючих суддів, щоб усі судді в Україні пройшли належну перевірку відповідно до змін до Конституції 2016 року. Слід зміцнити систему декларування та перевірки доброчесності суддів.

Реформа передбачає кілька складових, зокрема:

Удосконалення відбору суддів і запуск процедури відбору суддів на основі вдосконалених механізмів

Не менше 20% вакансій суддів, наявних станом на 16.10.2023 (загальна кількість вакантних посад

2205), заповнюється на основі зміненого законодавства, яке включатиме такі елементи:

спрощені етапи відбору та скорочені періоди обов’язкової підготовки суддів;

послідовне застосування чітких та належним чином опублікованих критеріїв оцінювання та методології оцінювання професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді;

залучення Громадської ради доброчесності до оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів у випадках, коли цього вимагає закон.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 3 квартал 2025 року

Створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, які пройшли належну перевірку

Створено новий суд для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, який складається з першої та апеляційної інстанцій і судді, якого обираються після перевірки доброчесності та професіоналізму із залученням незалежних експертів.

Відповідальний орган: Верховна Рада України Термін: 3 квартал 2025 року

Забезпечення передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів

Проведено кваліфікаційного оцінювання (перевірку) 50% суддів, які повинні були його пройти станом на 30.09.2016 в установленому порядку та із залученням Громадської ради доброчесності.

Відповідальний орган: Вища кваліфікаційна комісія суддів Термін: 4 квартал 2025 року

20 % старих дисциплінарних справ, не розглянутих станом на 31.12.2023, вирішуються із залученням Служби дисциплінарних інспекторів та на основі методики визначення пріоритетів Вищої ради правосуддя, що підтверджено її рішеннями, що опубліковані на офіційному сайті ВРП.

Відповідальний орган: Вища рада правосуддя Термін: 1 квартал 2025 року

Набрали чинності закони та акти ВККС, відповідно до яких мають бути переглянуті декларації доброчесності суддів та процес їх перевірки .

Ці правові акти містять такі елементи:

уточнення змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;

розширення часового періоду, на який поширюється перевірка;

удосконалення процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’яснення правових наслідків перевірки.

Відповідальний орган: Верховна Рада України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України Термін: 2 квартал 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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