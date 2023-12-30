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Як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення»

07:00, 30 грудня 2023
Власник житлового сертифіката, отриманого від держави за програмою «єВідновлення» як компенсацію за знищене внаслідок війни житло, може обміняти його на нову домівку.
Як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення»
Фото: vartairpin.org
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Кожен власник житлового сертифіката, отриманого від держави за програмою «єВідновлення» як компенсацію за знищене внаслідок війни житло, може обміняти його на нову домівку. Про це повідомляє голова партії «Слуга народу», голова комітету з питань містобудування Олена Шуляк.

За її словами, для отримання сертифікату громадянину відповідні кошти необхідно забронювати. Для цього потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, після чого в розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло» та натиснути «Забронювати кошти».

Протягом 5 робочих днів вам надійде підтвердження в застосунку «Дія» про те, що кошти заброньовані. А на придбання нової нерухомості у громадян є 30 днів.

«Для того, щоб придбати нове житло, потрібно подати заяву на бронювання коштів на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись в ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів», - додала вона.

Шуляк також підкреслила, що саме громадянин обирає населений пункт і тип свого нового житла: чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. Держава не може змінити вибір громадянина, який обирає свою домівку.

Нардеп також зауважила, що станом на сьогодні українці подали вже 7781 заяв на компенсацію за знищене житло і 3179 з них вже оброблено.

«За кількістю поданих заяв з дуже значним відривом від інших областей лідирують Харківська і Київська області, де подано відповідно 3144 і 2148 заяв. Наступна у списку областей, мешканці яких активно подають заяви на компенсацію «єВідновлення» по знищеному житлу - Миколаївська. Її мешканці подали 623 заяви», - підсумувала Шуляк.

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