Нацполіція ліквідувала масштабну мережу шахрайських кол-центрів з мільярдними оборотами

Правоохоронці ліквідували осередки шахраїв у 16 регіонах України.

Джерело фото: Національна поліція України

У рамках спецоперації, правоохоронці припинили функціонування обширної мережі шахрайських кол-центрів з мільярдними оборотами. Більше ніж 2500 операторів працювали у вказаних "офісах", які розташовувалися майже у всіх обласних центрах країни. У проведенні спільних заходів щодо припинення діяльності цих кол-центрів було задіяно більше 840 правоохоронців, з яких 660 – представники поліції. Про це повідомила Національна поліція України.

Результатом операції стала ліквідація осередків шахраїв у 16 регіонах України, включаючи Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Одесу, Тернопіль, Рівне, Запоріжжя, Полтаву, Вінницю, Суми, Львів, Черкаси, Закарпаття, Чернігів, Кропивницький і Харків.

В кожному з цих кол-центрів працювало від 50 до 200 операторів, яких набирали через месенджери. Шляхом надсилання пропозицій про роботу та обіцянок стабільного заробітку, зловмисники проводили співбесіди та відбирали кандидатів з найкращими комунікативними навичками. Після цього, претендентів ознайомлювали з роботою та навчали, як маніпулювати потенційними жертвами під час спілкування.

Виступаючи в ролі представників державних органів, банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, злочинці спочатку отримували конфіденційні дані громадян, а потім здійснювали переказ грошей з їхніх банківських рахунків на рахунки підконтрольних осіб. Ця схема поширювалася не лише на українців, а й на громадян Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

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