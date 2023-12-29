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  1. В Украине

Минобороны Украины выиграло дело на более чем $27 млн

18:55, 29 декабря 2023
Минобороны выиграло международный арбитраж с иностранным поставщиком бронежилетов и берцев для военных.
Минобороны Украины выиграло дело на более чем $27 млн
Источник фото: Depositphotos
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Министерство обороны Украины выиграло судебный процесс в международном арбитраже против иностранного поставщика по вопросу выполнения контракта на сумму более одного миллиарда гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В контракте, заключенном Минобороны перед российской агрессией, были заказаны бронежилеты и берцы для Вооруженных Сил Украины. Однако, берцы были доставлены с нарушением условий поставки летом 2022 года. Что касается бронежилетов, они поступали в течение лета-зимы 2022 года, но не прошли баллистические испытания и были отклонены Министерством обороны.

После неудачи в требовании вернуть средства и оплатить штрафы, Минобороны подало иск в международный арбитраж, требуя стоимость непоставленных товаров, штрафные санкции и проценты годовых.

Решением арбитражного трибунала был удовлетворен иск Министерства обороны, установив сумму возмещения более 27 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем одному миллиарду гривен. Эта сумма включает стоимость товаров, штрафные санкции, проценты годовых и арбитражный сбор.

Заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков прокомментировал этот успех как результат уверенной работы команды юристов Министерства и подчеркнул важность возвращения убытков, нанесенных государству недобросовестными поставщиками. Решение арбитража также предусматривает начисление процентов годовых на стоимость непоставленного товара до момента уплаты задолженности.

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