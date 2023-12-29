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Британія відправить Україні сотні зенітних ракет у відповідь на масований терор рф

19:51, 29 грудня 2023
Київ отримає сотні зенітних ракет для британських систем ППО.
Британія відправить Україні сотні зенітних ракет у відповідь на масований терор рф
Джерело фото: НТА
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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс реагуючи на масований обстріл України з боку росії в ніч на п'ятницю, 29 грудня, оголосив про відправлення до Києва «сотень зенітних ракет» для підсилення британських систем протиповітряної оборони. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Міністр оборони Великої Британії визначив останні обстріли з боку рф як відчайдушну і марну спробу відновити динаміку після катастрофічних втрат сотень тисяч осіб і зазначив ці події як спробу домінування російського диктатора під час третього року війни.

«Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети», - заявив він.

Шаппс підкреслив, що путін помиляється, розраховуючи на те, що йому вдасться досягти перемоги в умовах поразки.

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