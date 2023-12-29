Обнародована новая схема должностных окладов на должностях государственной службы на 2024 год, документ

Кабмин принял схему должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году.

Опубликовано принятое 29 декабря постановление Кабмина №1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году». Это постановление вступает в силу 1 января 2024 года.

Постановлением утверждено:

схему должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году;

список типовых должностей государственной службы в пределах уровней должностей.

Министрам, руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и других государственных органов поручено обеспечить исполнение этого постановления исключительно внутри фондов заработной платы, утвержденных в сметах.

Установлено, что:

схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2023 году и Положения о применении стимулирующих выплат государственным служащим, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 18 января 2017 г. № 15 «Вопрос оплаты труда работников государственных органов», не применяются к государственным служащим государственных органов, проведшим классификацию должностей государственной службы;

при переводе государственных служащих на другие должности государственной службы применяется перечень должностей госслужбы, приравнивающихся к соответствующим подкатегориям, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 18 января 2017 г. № 15 «Вопрос оплаты труда работников государственных органов», для определения подкатегории должности государственной службы, необходимой для установления равнозначности должности.

Автор: Наталья Мамченко

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