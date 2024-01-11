В Волынской области мужчина умер от листериоза: что стоит знать

Заболевание чаще всего передается через контакт с инфицированными животными, а также через мясо и овощи.

Источник фото: dolc.dp.ua

В Волынской области умер 62-летний мужчина, у которого в начале этого года обнаружили листериоз. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного центра контроля и профилактики болезней.

Уже в январе зафиксирован случай листериоза в Рожищенской общине, где позже умер 62-летний мужчина. Специалисты центра изучают условия проживания, питания и быта умершего. В хозяйстве мужчины держали домашних животных, с которыми он контактировал, и уже осуществили ряд мероприятий по профилактике болезни.

Листериоз передается в основном через контакт с инфицированными животными, употребление необработанных рыбы или мясных продуктов, а также через грязные овощи и фрукты. Болезнь может проявляться в виде пищевого отравления, но при прогрессировании она может атаковать центральную нервную систему, что требует немедленного медицинского внимания.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, такие как надлежащая термическая обработка пищевых продуктов, тщательное мытье сырых овощей и фруктов, избегать хранения сырых и готовых продуктов в холодильнике. Также важно избегать загрязненных практик при приготовлении пищи, чтобы предотвратить возможность заражения листериозом.

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