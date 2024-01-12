Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца года – МВД

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

В случае утраты родителями права на пользование квартирой, его теряют и подлежащие выселению несовершеннолетние дети, — Верховный Суд

В случаях самоуправных занятий жилого помещения обязанность выселения без предоставления другого жилого помещения распространяется и на несовершеннолетних детей, подчеркнул Верховный Суд.

Когда ты зарегистрировался как лоббист, то получаешь гарантии проходить в органы власти, общаться с чиновниками, депутатами, министрами, - Денис Маслов объяснил суть законопроекта о лоббировании

«Законопроект о добропорядочном лоббировании регулирует следующее: если какие-то лица, имея свой частный интерес, хотят повлиять на принятие нормативно-правового акта, то они подходят к соответствующим инициаторам, авторам, депутатам, чиновникам и общаются, убеждают. Это может быть и нормативный акт, принятый органами местного самоуправления», – пояснил Денис Маслов.

Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

Карточка законопроекта 10378 о мобилизации свидетельствует, что он официально отозван.

  1. В Украине

Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца года – МВД

07:21, 12 января 2024
Привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать.
Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца года – МВД
Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что единственный номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца 2024 года.

Сейчас Служба 112 работает в центральном макрорегионе – это город Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области. Также – во Львове и Львовской области.

В МВД сообщили, что:

  • До 1 мая 2024 года номер 112 заработает во всем западном макрорегионе и в городе Днепр.
  • До 1 сентября – номер будет обслуживать весь восток страны и город Одессу.
  • А до конца года планируется расширение и на все южные регионы.

Введение единого номера экстренной помощи 112 является требованием ЕС.

По словам Леонида Тимченко, операторы Службы 112 знают английский, польский язык, в перспективе – набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков. Также есть возможность прорабатывать вызовы на жестовом языке в режиме видеовызова.

«Отмечу, что привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать. А работа Службы 112 сейчас дает возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру», — резюмировал Заместитель Министра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Зайцев
    Андрій Зайцев
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Дмитро Яковлев
    Дмитро Яковлев
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська