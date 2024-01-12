Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца года – МВД

Привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать.

Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что единственный номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца 2024 года.

Сейчас Служба 112 работает в центральном макрорегионе – это город Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области. Также – во Львове и Львовской области.

В МВД сообщили, что:

До 1 мая 2024 года номер 112 заработает во всем западном макрорегионе и в городе Днепр.

До 1 сентября – номер будет обслуживать весь восток страны и город Одессу.

А до конца года планируется расширение и на все южные регионы.

Введение единого номера экстренной помощи 112 является требованием ЕС.

По словам Леонида Тимченко, операторы Службы 112 знают английский, польский язык, в перспективе – набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков. Также есть возможность прорабатывать вызовы на жестовом языке в режиме видеовызова.

«Отмечу, что привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать. А работа Службы 112 сейчас дает возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру», — резюмировал Заместитель Министра.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.