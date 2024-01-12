Единый номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца года – МВД

Заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что единственный номер экстренной помощи 112 заработает по всей Украине до конца 2024 года.
Сейчас Служба 112 работает в центральном макрорегионе – это город Киев, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области. Также – во Львове и Львовской области.
В МВД сообщили, что:
- До 1 мая 2024 года номер 112 заработает во всем западном макрорегионе и в городе Днепр.
- До 1 сентября – номер будет обслуживать весь восток страны и город Одессу.
- А до конца года планируется расширение и на все южные регионы.
Введение единого номера экстренной помощи 112 является требованием ЕС.
По словам Леонида Тимченко, операторы Службы 112 знают английский, польский язык, в перспективе – набор специалистов со знанием румынского и венгерского языков. Также есть возможность прорабатывать вызовы на жестовом языке в режиме видеовызова.
«Отмечу, что привычные номера экстренных служб 101, 102, 103, 104 продолжают работать. А работа Службы 112 сейчас дает возможность совершить экстренный вызов и получить помощь от нескольких или от всех служб сразу, позвонив по одному номеру», — резюмировал Заместитель Министра.
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