Єдиний номер екстреної допомоги 112 запрацює по всій Україні до кінця року – МВС

Звичні номери екстрених служб 101, 102, 103, 104 і далі працюють.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів, що єдиний номер екстреної допомоги 112 запрацює по всій Україні до кінця 2024 року.

Зараз Служба 112 працює в центральному макрорегіоні — це місто Київ, Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська й Черкаська області. Також — у Львові й Львівській області.

У МВС повідомили, що:

До 1 травня 2024 року номер 112 запрацює в усьому західному макрорегіоні та в місті Дніпро.

До 1 вересня — номер обслуговуватиме увесь схід країни та місто Одесу.

А до кінця року планують розширення й на всі південні регіони.

Запровадження єдиного номера екстреної допомоги 112 є вимогою ЄС.

За словами Леоніда Тимченка, оператори Служби 112 знають англійську, польську мови, у перспективі — набір фахівців зі знанням румунської та угорської мов. Також є можливість опрацьовувати виклики жестовою мовою в режимі відеодзвінка.

«Зазначу, що звичні номери екстрених служб 101, 102, 103, 104 і далі працюють. А робота Служби 112 зараз дає можливість здійснити екстрений виклик і отримати допомогу від кількох чи від усіх служб одразу, зателефонувавши лише за одним номером», — резюмував заступник Міністра.

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