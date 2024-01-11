Заволодіння понад 9,3 млн грн на ремонті нафтопроводу: підозрюють посадовця «Укртранснафти»

Ділки привласнили кошти під час ремонту державного нафтопроводу на Житомирщині.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині викрили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для ремонту станції магістрального нафтопроводу на території регіону.

Її організували троє директорів приватних товариств з Києва, повідомляє обласна прокуратура.

Керівнику підрозділу АТ «Укртранснафта» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Зазначається, що АТ «Укртранснафта» та столичні товариства уклали договір реконструкції станції магістрального нафтопроводу для посилення протидиверсійного та антитерористичного захисту. За його умовами підрядники мали виконати роботи протягом 2018-2021 років.

Для проведення ремонту з бюджету виділили майже 130 млн грн.

Під час будівництва об’єктів торгів приватні товариства завищили вартість будівельних матеріалів. Для цього використали підконтрольні суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності та уклали удавані угоди.

Злочинна оборудка дозволила їм заволодіти коштами державного підприємства у сумі понад 9,3 млн грн.

Своєю чергою керівник підрозділу товариства-замовника робіт не забезпечила належний контроль та перевірку під час реконструкції станції.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на їхнє майно.

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