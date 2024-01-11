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  1. В Украине

Завладение более 9,3 млн грн на ремонте нефтепровода: подозревают чиновника «Укртранснафты»

23:00, 11 января 2024
Дельцы присвоили средства во время ремонта государственного нефтепровода Житомирской области.
Завладение более 9,3 млн грн на ремонте нефтепровода: подозревают чиновника «Укртранснафты»
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В Житомирской области разоблачена схема хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта станции магистрального нефтепровода на территории региона.

Ее организовали три директора частных обществ из Киева, сообщает областная прокуратура.

Руководителю подразделения АО «Укртранснефть» сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Отмечается, что АО "Укртранснафта" и столичные общества заключили договор реконструкции станции магистрального нефтепровода для усиления противодиверсионной и антитеррористической защиты. По его условиям подрядчики должны были выполнить работы в течение 2018-2021 годов.

Для проведения ремонта из бюджета было выделено почти 130 млн грн.

При строительстве объектов торгов частные общества завысили стоимость строительных материалов. Для этого использовали подконтрольные субъекты хозяйствования с признаками фиктивности и заключили притворные соглашения.

Преступная сделка позволила им завладеть средствами государственного предприятия на сумму более 9,3 млн грн.

В свою очередь руководитель подразделения общества-заказчика работ не обеспечила надлежащий контроль и проверку при реконструкции станции.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и наложении ареста на их имущество.

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