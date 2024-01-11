Почти 2 тысячи грузовиков стоят на въезде в Украину из-за блокады границы поляками

Польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.

Источник фото: Wojtek Jargiło

Более 1 900 грузовиков образовали очереди на границе Украины и Польши из-за блокирования трех пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко Укринформу.

Направления пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева" и "Ягодин - Дорогуск" остаются заблокированными. Польские пограничники сообщили, что на утро около 1000 грузовиков ждут проезда в сторону Украины.

Также, на пункте пропуска "Шегини - Медика" ожидается прибытие 900 грузовиков. Даже после возобновления движения грузовиков на этом направлении, очереди остаются.

На других участках границы движение для грузовиков не ограничено. Однако образовалась очередь на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород", где ожидается проезд около 400 грузовиков.

Также наблюдается очередь на территории Венгрии в направлении пункта пропуска "Тиса", где ожидает своего очередного движения около 250 грузовиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.