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  1. В Украине

Почти 2 тысячи грузовиков стоят на въезде в Украину из-за блокады границы поляками

16:45, 11 января 2024
Польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.
Почти 2 тысячи грузовиков стоят на въезде в Украину из-за блокады границы поляками
Источник фото: Wojtek Jargiło
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Более 1 900 грузовиков образовали очереди на границе Украины и Польши из-за блокирования трех пунктов пропуска. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко Укринформу.

Направления пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева" и "Ягодин - Дорогуск" остаются заблокированными. Польские пограничники сообщили, что на утро около 1000 грузовиков ждут проезда в сторону Украины.

Также, на пункте пропуска "Шегини - Медика" ожидается прибытие 900 грузовиков. Даже после возобновления движения грузовиков на этом направлении, очереди остаются.

На других участках границы движение для грузовиков не ограничено. Однако образовалась очередь на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород", где ожидается проезд около 400 грузовиков.

Также наблюдается очередь на территории Венгрии в направлении пункта пропуска "Тиса", где ожидает своего очередного движения около 250 грузовиков.

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