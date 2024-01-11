Майже 2 тисячі вантажівок стоять на в’їзді в Україну через блокаду кордону поляками

Польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.

Джерело фото: Wojtek Jargiło

Більше 1 900 вантажівок утворили черги на кордоні України та Польщі через блокування трьох пунктів пропуску. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко Укрінформу.

Напрямки пунктів пропуску «Рава-Руська – Гребенне», «Краківець – Корчова» та «Ягодин – Дорогуськ» залишаються заблокованими. Польські прикордонники повідомили, що на ранок близько 1000 вантажівок чекають на проїзд в бік України.

Також, на пункті пропуску «Шегині – Медика» очікується прибуття 900 вантажівок. Навіть після поновлення руху вантажівок на цьому напрямку, черги залишаються.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не обмежено. Однак утворилася черга на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород», де очікується проїзд близько 400 вантажівок.

Також спостерігається черга на території Угорщини на напрямку пункту пропуску «Тиса», де чекає на свій черговий рух близько 250 вантажівок.

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