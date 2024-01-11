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Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

«А серце б’ється – ожива», - Денис Малюська склав поезію за мотивами протоколу голови НАЗК Новікова на Дениса Шмигаля

«Піар та пафос – більш нічого. А серце б’ється – ожива… Як їх почує!... Знать, од НАЗК», - міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив поезію на тему складання протоколу з боку НАЗК на Дениса Шмигаля.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

  1. В Україні

Майже 2 тисячі вантажівок стоять на в’їзді в Україну через блокаду кордону поляками

16:45, 11 січня 2024
Польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.
Майже 2 тисячі вантажівок стоять на в’їзді в Україну через блокаду кордону поляками
Джерело фото: Wojtek Jargiło
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Більше 1 900 вантажівок утворили черги на кордоні України та Польщі через блокування трьох пунктів пропуску. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко Укрінформу.

Напрямки пунктів пропуску «Рава-Руська – Гребенне», «Краківець – Корчова» та «Ягодин – Дорогуськ» залишаються заблокованими. Польські прикордонники повідомили, що на ранок близько 1000 вантажівок чекають на проїзд в бік України.

Також, на пункті пропуску «Шегині – Медика» очікується прибуття 900 вантажівок. Навіть після поновлення руху вантажівок на цьому напрямку, черги залишаються.

На інших ділянках кордону рух для вантажівок не обмежено. Однак утворилася черга на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород», де очікується проїзд близько 400 вантажівок.

Також спостерігається черга на території Угорщини на напрямку пункту пропуску «Тиса», де чекає на свій черговий рух близько 250 вантажівок.

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