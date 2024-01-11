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У Таїланді продавець курей-гриль декілька років видавав себе за адвоката та навіть виграв кілька справ

17:22, 11 січня 2024
Чоловіку повірили навіть члени родини.
У Таїланді продавець курей-гриль декілька років видавав себе за адвоката та навіть виграв кілька справ
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У Таїланді продавець курей-гриль кілька років видавав себе за адвоката. Шахраєві довгий час вдавалося виступати в суді та навіть домагатися перемог для своїх клієнтів. Горе-адвокату загрожує 12 років за ґратами. Про це пише The Thaiger.

Так, псевдоадвокат Порнтеп Качайпхак протягом декількох років рекламував свої юридичні послуги у соціальних мережах. Він розмістив свої фотографії в костюмі адвоката, заявив, що має юридичну фірму, і вихвалявся, що виграв декілька справ.

Його брехня випливла після того, як у жовтні 2022 року він ошукав клієнтку на 40 000 батів (трохи більше ніж 43 тисячі гривень) у північній провінції Кампхенг Пхет. Жінка заплатила йому гонорар, але її справа не розглядалася. Розчарована відсутністю розвитку, вона змусила Порнтхепа просунути справу, внаслідок чого він надіслав їй документ із вироком. Під час перевірки жертва виявила, що документ підроблений. Вона повідомила про це в поліцію, внаслідок чого чоловіка заарештували через місяць.

Пізніше стало відомо, що Порнтхеп був власником магазину з продажу курей-гриль, і в нього не було закінченої юридичної або адвокатської освіти.

Арешт викликав шок у юридичному співтоваристві Таїланду, оскільки шахраю тривалий час вдавалося виступати в суді й навіть домагатися перемог для своїх клієнтів. Завдяки численним друзям-адвокатам і надійному характеру багато людей вважали Порнтхепа справжнім адвокатом. Видання зазначає, що якби Порнтхеп не обдурив свою клієнтку, то, можливо, зміг би підтримувати аферу протягом тривалого часу. Йому повірили навіть члени родини.

Згідно з постановою Ради адвокатів Таїланду під королівським патронажем, шахрая звинувачують у порушенні Закону про адвокатів, яке виразилося в незаконній юридичній практиці, виготовленні підробленого посвідчення адвоката, використанні підробленого посвідчення адвоката, використанні підроблених електронних документів, введенні громадськості в оману щодо того, що він є адвокатом, і образі влади суду.

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