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  1. В Україні

На півночі України на 63% збільшили кількість оборонних споруд

16:08, 11 січня 2024
У прикордонні Чернігівщини посилено формування смуги оборони для стримування можливого наступу.
На півночі України на 63% збільшили кількість оборонних споруд
Джерело фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України
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У прикордонній зоні Чернігівської області за останні місяці на 63% збільшили кількість оборонних об'єктів спрямованих на стримування можливого наступу ворожих сил, щонайменше розміром батальйону. Про це повідомив Командувач ОСУВ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Наєв особисто відвідав будівництво ротного опорного пункту проміжної смуги оборони на Чернігівщині. За його словами, незважаючи на російські обстріли та інші агресивні заходи, ситуація в цьому регіоні контрольована, але сили оборони продовжують зміцнювати свої позиції

«Проте, ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне - розбудовуються оборонні рубежі та створюються потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти надалі, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції», - підкреслив Наєв.

За останні кілька місяців фортифікаційні заходи в Північній операційній зоні збільшили на 63%. Генерал-лейтенант поділився, що ці заходи виконуються за типовою схемою, з можливими коригуваннями для врахування особливостей місцевості.

На кордоні Чернігівщини активно будуються бетонні захисні споруди, бліндажі та вогневі позиції. Після завершення робіт цивільних організацій певні ділянки будуть щільно міновані, створюючи об'єкт, який здатний стримувати наступ принаймні батальйону ворожих сил. Генерал впевнений, що розбудовані оборонні об'єкти стануть ключовою ланкою в системі стримування на шляху можливого ворожого наступу.

Джерело фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

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