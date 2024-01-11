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  1. В Україні

Мешканця Кам'янця-Подільського оштрафували за те, що його син зривав уроки і ображав вчителя

22:40, 11 січня 2024
Семикласник використовував образливі слова по відношенню до вчителя та плював на учнів, за що його батьку призначили штраф.
Мешканця Кам'янця-Подільського оштрафували за те, що його син зривав уроки і ображав вчителя
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У Кам’янці-Подільському чоловіка оштрафували за те, що його син зривав уроки в школі та ображав вчителя. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що адмінпротокол на батька семикласника склали за декілька порушень, які хлопець вчинив у листопаді та грудні 2023 року.

В приміщенні гімназії школярр використовував образливі слова по відношенню до вчителя, плював на учнів та перевернув карту, чим зривав навчальний процес.

На судовому засіданні батько визнав, що дійсно погано виховував сина та пообіцяв, що в майбутньому буде старатись краще.

Це не перший випадок, коли чоловіка судять за неналежну поведінку сина на уроках. До прикладу, в лютому 2023-го року його син штовхнув школярку в багнюку, внаслідок чого вона порвала одяг. Тоді чоловіка не оштрафували, а обмежились лише усним зауваженням та звільнили від відповідальності.

Тепер суд призначив чоловіку 850 грн штрафу. Крім того, він повинен буде сплатити 536 грн судового збору. 

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