Жителя Каменец-Подольского оштрафовали за то, что его сын срывал уроки и оскорблял учителя

В Каменце-Подольском мужчина был оштрафован за то, что его сын срывал уроки в школе и оскорблял учителя. Об этом пишет zaxid.net.
Отмечается, что админпротокол на отца семиклассника составили за несколько нарушений, которые парень совершил в ноябре и декабре 2023 года.
В помещении гимназии школьник использовал оскорбительные слова по отношению к учителю, плевал на учеников и перевернул карту, чем срывал учебный процесс.
На судебном заседании отец признал, что действительно плохо воспитывал сына и пообещал, что в будущем будет стараться лучше.
Это не первый случай, когда мужчину судят за неподобающее поведение сына на уроках. К примеру, в феврале 2023 года его сын толкнул школьницу в грязь, в результате чего она порвала одежду. Тогда мужчину не оштрафовали, а ограничились только устным замечанием и освободили от ответственности.
Теперь суд назначил мужчине 850 грн штрафа. Кроме того, он должен будет уплатить 536 грн судебного сбора.
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