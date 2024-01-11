Жителя Каменец-Подольского оштрафовали за то, что его сын срывал уроки и оскорблял учителя

Семиклассник использовал оскорбительные слова по отношению к учителю и плевал на учеников, за что отцу назначили штраф.

В Каменце-Подольском мужчина был оштрафован за то, что его сын срывал уроки в школе и оскорблял учителя. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что админпротокол на отца семиклассника составили за несколько нарушений, которые парень совершил в ноябре и декабре 2023 года.

В помещении гимназии школьник использовал оскорбительные слова по отношению к учителю, плевал на учеников и перевернул карту, чем срывал учебный процесс.

На судебном заседании отец признал, что действительно плохо воспитывал сына и пообещал, что в будущем будет стараться лучше.

Это не первый случай, когда мужчину судят за неподобающее поведение сына на уроках. К примеру, в феврале 2023 года его сын толкнул школьницу в грязь, в результате чего она порвала одежду. Тогда мужчину не оштрафовали, а ограничились только устным замечанием и освободили от ответственности.

Теперь суд назначил мужчине 850 грн штрафа. Кроме того, он должен будет уплатить 536 грн судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.