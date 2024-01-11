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В Днепре в трудовом рабстве содержали 50 человек, фото

22:20, 11 января 2024
У людей забирали документы и средства связи.
В Днепре в трудовом рабстве содержали 50 человек, фото
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В Днепре задержана группа лиц, которые содержали 50 человек в трудовом рабстве. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, четверо жителей Днепра организовали противоправную схему вербовки граждан для содержания их в трудовом рабстве – на бесплатных сельскохозяйственных и строительных работах на территории области.

Отмечается, что ВПЛ и социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства, они подыскивали на вокзалах.

"Путем обмана приглашали их в так называемый "реабилитационный центр", который функционировал под прикрытием общественной организации, обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство. Но в итоге людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями для проживания и заставляли бесплатно работать на самых тяжелых работах", - сообщает прокуратура. 

При этом "рабовладельцы" отбирали у людей документы и средства связи, если завербованные пытались самостоятельно покинуть место содержания, то участники группы оказывали на них психологическое давление и угрожали применить силу.

Во время проведения обысков на территории дома находились 50 человек, они были освобождены, а также изъяты черновые записи, телефоны, автомобили.

Четыре участника группы задержаны и им сообщено о подозрении по факту вербовки, перемещения людей с целью трудовой эксплуатации. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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