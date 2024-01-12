Земельный налог: кто освобождается от уплаты в 2024 году

Земельный налог в 2024 году платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи – физические лица.

Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, кто освобождается от уплаты земельного налога в 2024 году.

Земельный налог в 2024 году платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи – физические лица (п.269.1 ст. 269 НКУ).

Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и земельного налога, соответствующей территории. Соответствующие решения доступны на сайте территориальных общин. Льготы по уплате земельного налога для физических лиц приведены в ст. 281 НКУ.

В частности, от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 № 3551-XII. То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны;

физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок):

в селах – не более 0,25 гектара;

в поселках – не более 0,15 гектара;

в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Если физлицо-льготник по состоянию на 01 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, то до 01 мая нужно подать письменное заявление в произвольной форме в ГНС по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрание/изменение земельных участков для применения льготы.

Льгота начинает применяться к избранным земельным участкам из базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление. Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то плательщик освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право.

Вместе с этим от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы, при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы:

владельцы земельных участков;

земельных долей (паев);

землепользователи.

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