Быстрее всего растет количество непригодных к военной службе – в Киеве и Полтавской области, - НАПК обнародовало статистику

При этом количество ограниченно пригодных по Киеву наибольшее в Печерском районе столицы, а непригодных – в Голосеевском.

Наблюдается рост более чем вдвое среднего процента непригодных лиц за 9 месяцев 2023 года по сравнению с показателем 2021 года. Также возрос средний процент ограниченно годных лиц.

Кроме того, выявлено существенное отличие доли лиц, непригодных к военной службе, в Киеве и Полтавской области по сравнению со средним показателем по Украине. За 9 месяцев 2023 года в Киеве этот показатель превысил среднее значение (7%) на 11 процентных пунктов, а в Полтавской области - на 13 процентных пунктов. При этом в 2023 году наблюдается значительное превышение среднего значения 23,5% (за период с 2022 по сентябрь 2023) установления ограниченной пригодности лиц к военной службе в Печерском районе Киева.

Об этом отмечает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), которое собрало и систематизировало информацию об организации деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК) для проведения комплексного исследования коррупционных рисков.

Как указывает НАПК, во время подготовки к исследованию был собран большой массив уникальных данных, которые могут быть полезны для рабочих групп, созданных Министерством обороны Украины для проверки принятых ВЛК постановлений, а также для правоохранительных органов и общества в целом. Эти данные могут являться индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В частности, НАПК направило запросы в областные и Киевский городской ТЦК и СП, в частности, относительно количества постановлений о признании лиц ограниченно пригодными и непригодными к военной службе с исключением их с военного учета в 2021, 2022 и по состоянию на сентябрь 2023 года; наиболее часто применяемых статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключение его с военного учета за 2021, 2022 и по состоянию на сентябрь 2023 года.

Результаты анализа полученной статистической информации от 23 областных и Киевского городского ТЦК и СП дали возможность установить определенные явления и тенденции, которые НАПК привело в отдельной инфографике:

Диаграмма 1. Средний процент лиц, признанных ВЛК непригодными к военной службе с исключением их из военного учета, а также ограниченно пригодными, за период с 2021 по сентябрь 2023 года.

Краткое заключение. Наблюдается рост более чем вдвое среднего процента непригодных лиц за 9 месяцев 2023 по сравнению с показателем 2021 (на 4 процентных пункта). Также возрос средний процент ограниченно годных лиц (на 7 п.п.).

Диаграмма 2. Процент признанных ВЛК ограничен пригодными от общего числа лиц, проходивших ВЛК (за период с 2022 по сентябрь 2023).

Краткое заключение. В 2022 году превышение среднего по стране показателя (20%) в Сумской области составило 29 п.п., Житомирской – 11 п.п., Полтавской – 11 п.п. В 2023 году превышение среднего показателя (27%) зафиксировано в Днепропетровской области – 24 п.п., Житомирской – 14 п.п., Винницкой – 11 п.п., Кировоградской – 10 п.п.

Диаграмма 3. Процент лиц, признанных ВЛК непригодными к военной службе, от общего числа проходивших ВЛК (за период с 2022 по сентябрь 2023)

Краткое заключение. Выявлено существенное отличие доли лиц, непригодных к военной службе, в Киеве и Полтавской области по сравнению со средним показателем по Украине. В частности, в 2022 году в Киеве этот показатель превышал среднее значение (8%) на 9 п.п., а в Полтавской области – на 8 п.п. За 9 месяцев 2023 года в Киеве этот показатель превысил среднее значение (7%) на 11 п.п., а в Полтавской области - на 13 п.п.

Диаграмма 4. Процент лиц, признанных ВЛК ограниченно пригодными, от общего числа проходивших ВЛК в г. Киеве (за период с 2022 по сентябрь 2023).

Краткое заключение: В 2023 году наблюдается значительное превышение среднего значения 23,5% (за период с 2022 по сентябрь 2023 г.) установление ограниченной годности лиц к военной службе в Печерском (на 13.5 п.п.), Шевченковском (на 7.5 п.п.) и Оболонском (на 6.5 п.п.) в районах г. Киева.

Диаграмма 5. Процент киевлян, признанных непригодными к военной службе, от общего числа проходивших ВЛК (за период с 2022 года по сентябрь 2023 года).

Краткое заключение. В 2022 году наблюдается значительное превышение среднего значения 7,5% (за период с 2022 по сентябрь 2023 г.) установление непригодности лиц к военной службе в Голосеевском (на 40.5 п.п.), Шевченковском (на 13.5 п.п.) и Подольском (на 12.5 п.п.) районах г. Киева. В 2023 году наблюдается значительное превышение указанного среднего значения в Голосеевском (на 32.5 о.п.), Дарницком (на 12.5 о.п.) и Шевченковском (на 11.5 о.п.) районах г. Киева.

Диаграмма 6. Пять наиболее применяемых статей Расписания болезней, на основании которых признаны военнообязанными непригодными к военной службе за период с 2021 по сентябрь 2023 года.

Краткое заключение: Четко прослеживается ежегодная смена одной из топ-5 статей Расписания болезней. В частности, в 2022 году болезни позвоночника (ст. 64а) заменили близорукость или дальнозоркость (ст. 30а), а в 2023 году болезни, обусловленные ВИЧ (ст. 5а), заменили болезни позвоночника. Следует также обратить внимание на то, что в 2022 и 2023 гг. в перечень пяти наиболее часто применяемых статей расписания болезней входят болезни щитовидной железы (ст. 13а), гипертоническая болезнь III стадии (ст. 39а) и сердечная недостаточность II-Б- III стадии при ишемических болезнях сердца (ст. 40а), диагностирование и подтверждение которых сложно и требует проведения значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.

«Указанные болезни также не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик», - указывает НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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