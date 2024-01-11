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  1. В Украине

У нас не хватит никаких средств, чтобы сбивать все ракеты С-300, — Воздушные силы

22:00, 11 января 2024
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что лучший метод – это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты.
У нас не хватит никаких средств, чтобы сбивать все ракеты С-300, — Воздушные силы
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У Украины не хватит средств, чтобы сбивать все ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков и другие украинские города. Лучший метод – уничтожить пусковые установки на территории рф, откуда эти ракеты запускаются. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ делают все возможное в этом направлении.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые есть в рф на складах, у нас просто не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод – это уничтожение пусковых установок на территориях, откуда запускают ракеты", – отметил Игнат.

Он добавил, что Украине нужно высокоточное оружие, чтобы уничтожать дивизион С-300, которые рф размещает на передней линии.

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