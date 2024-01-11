У нас не вистачить жодних засобів, щоб збивати всі ракети С-300, — Повітряні сили

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що найкращий метод – це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети.

В України не вистачить засобів, щоб збивати всі ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків та інші українські міста. Найкращий метод - знищити пускові установки на території рф, звідки ці ракети запускаються. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ роблять усе можливе у цьому напрямку.

"Зрозуміло, що збивати тисячі ракет С-300, які є у рф на складах, у нас просто не вистачить жодних засобів. Тому найкращий метод – це знищення пускових установок на територіях, звідки запускають ракети", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Україні потрібна високоточна зброя, щоб знищувати дивізіон С-300, які рф розміщує на передній лінії.

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