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  1. У світі

Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря

20:40, 11 січня 2024
Три країни-союзники НАТО об’єдналися для спільної боротьби з дрейфуючими морськими мінами.
Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про розмінування Чорного моря
Джерело фото: apnews
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Туреччина, Болгарія та Румунія здійснили важливий крок у зміцненні безпеки в Чорному морі, підписавши угоду про спільні заходи з боротьби з дрейфуючими морськими мінами, – повідомляє AP.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер висловив впевненість у тому, що ця угода створить ефективний механізм протидії мінам разом із їхніми союзниками в НАТО. Він підкреслив, що поліпшення існуючої співпраці та координації є важливим етапом у зміцненні безпеки в регіоні.

Заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов зазначив, що дрейфуючі морські міни становлять загрозу для портів, комунікаційних мереж та ключової водної інфраструктури. Він визначив цю ініціативу як важливий крок для інтересів не тільки учасниць угоди, але й НАТО в цілому.

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар зауважив, що агресія росії в Чорному морі та її порушення норм міжнародного права становлять не лише регіональну проблему, а й глобальну, враховуючи можливі наслідки для всесвітньої безпеки.

Угода була підписана після того, як Туреччина відмовила у вході в Чорне море двом протимінним кораблям, які були подаровані Україні Великобританією. Виконання Конвенції Монтре 1936 року, яка блокує прохід російських і українських кораблів через протоки Босфор і Дарданелли, було визнано важливим для забезпечення регіональної безпеки. Яшар Гюлер також висловив готовність до залучення інших країн до розмінування в кінці війни.

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