Як вступникам надходитимуть гранти на навчання у виші: відповідь Міносвіти

З нового навчального року у межах реформи вищої освіти вступники до ЗВО отримуватимуть гранти на навчання.

З нового навчального року вступники до закладів вищої освіти зможуть отримати гранти на навчання. Кошти можна буде витратити на здобуття вищої освіти.

Стало відомо, як ці кошти будуть надходити вступникам. Про це розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький в ефірі «Сніданку 1+1».

Він наголосив, що грантові кошти при цьому надсилатимуть на телефон. За його словами, ці гроші вступники отримуватимуть за аналогією програми «єПідтримка».

Так, після отримання гранту абітурієнт сам обиратиме, у який ЗВО та на яку спеціальність вступати. Відповідно підпише із цим ЗВО контракт та вкладе у нього свої кошти на здобуття вищої освіти. Здебільшого вступник зможе оплатити грантовими коштами лише частину вартості навчання у виші.

Заступник міністра освіти і науки додав, що розмір гранту залежатиме від результату національного мультипредметного тестування і покриватиме більшу частину вартості навчання.

Винницький підкреслив, що така модель фінансування вищої освіти буде справедливішою і дасть можливість більшій кількості вступників отримувати державну підтримку. Він зауважив, що кількість таких осіб збільшиться з 40% до щонайменше 60%.

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