Как поступающим будут поступать гранты на обучение в вузе: ответ Минобразования

С нового учебного года в рамках реформы высшего образования поступающие в ЗВО получат гранты на обучение.

С нового учебного года поступающие в высшие образования смогут получить гранты на обучение. Средства можно будет потратить на получение высшего образования.

Стало известно, как эти средства будут поступать поступающим. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Михаил Винницкий в эфире «Сниданка 1+1».

Он подчеркнул, что грантовые средства при этом будут посылать на телефон. По его словам, эти деньги поступающие будут получать по аналогии программы «є Підтримка».

Так, после получения гранта абитуриент будет сам выбирать, в какой ЗВО и на какую специальность поступать. Соответственно, подпишет с этим ЗВО контракт и вложит в него свои средства на получение высшего образования. В большинстве своем поступающий сможет оплатить грантовыми средствами лишь часть стоимости обучения в вузе.

Замминистра образования и науки добавил, что размер гранта будет зависеть от результата национального мультипредметного тестирования и будет покрывать большую часть стоимости обучения.

Винницкий подчеркнул, что такая модель финансирования высшего образования будет более справедливой и позволит большему количеству поступающих получать государственную поддержку. Он отметил, что количество таких лиц увеличится с 40% до 60%.

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