НАПК проанализировало данные о деятельности военно-врачебных комиссий ТЦК и СП

В НАПК систематизировали информацию об организации деятельности военно-врачебных комиссий для проведения комплексного исследования коррупционных рисков.

Национальное агентство по предотвращению коррупции собрало и систематизировало информацию об организации деятельности военно-врачебных комиссий для проведения комплексного исследования коррупционных рисков. Об этом говорится на сайте НАПК.

Также НАПК опубликовало исследование в декабре 2023 года. В ходе подготовки к исследованию был собран большой массив уникальных данных, которые могут быть полезны для рабочих групп, созданных Министерством обороны Украины для проверки принятых ВЛК постановлений, а также для правоохранительных органов и общества в целом. Эти данные могут являться индикаторами наличия коррупционных рисков в деятельности ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), отметили в Агентстве.

На основании ст. 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» НАПК направило запросы в областные и Киевский городской ТЦК и СП, в частности:

количества постановлений о признании лиц ограничено пригодными и непригодными к военной службе с исключением их из военного учета в 2021, 2022 и по состоянию на сентябрь 2023;

наиболее часто применяемых статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень годности лица к военной службе и исключение его из военного учета за 2021, 2022 и по состоянию на сентябрь 2023 года.

Результаты анализа полученной статистической информации от 23 областных и Киевского городского ТЦК и СП позволили установить следующие явления и тенденции (см. инфографику).









Діаграма 1. Середній відсоток осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням їх з військового обліку, а також обмежено придатними, за період з 2021 року по вересень 2023 року.

Короткий висновок. Спостерігається зростання більше ніж удвічі середнього відсотка непридатних осіб за 9 місяців 2023 року порівняно з показником 2021 року (на 4 процентних пункти). Також зріс середній відсоток обмежено придатних осіб (на 7 п.п.).





Діаграма 2. Відсоток визнаних ВЛК обмежено придатними від загальної кількості осіб, які проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок. У 2022 році перевищення середнього по країні показника (20%) у Сумській області становило 29 п.п., Житомирській - 11 п.п., Полтавській – 11 п.п. У 2023 році перевищення середнього показника (27%) зафіксовано у Дніпропетровській області - 24 п.п., Житомирській – 14 п.п., Вінницькій – 11 п.п., Кіровоградській – 10 п.п.





Діаграма 3. Відсоток осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби, від загальної кількості тих, хто проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року)

Короткий висновок. Виявлено суттєву відмінність частки осіб, непридатних до військової служби, у м. Києві та Полтавській області порівняно із середнім показником по Україні. Зокрема, у 2022 році у м. Києві цей показник перевищував середнє значення (8%) на 9 п.п., а в Полтавській області – на 8 п.п. За 9 місяців 2023 року в м. Києві цей показник перевищив середнє значення (7%) на 11 п.п., а в Полтавській області - на 13 п.п.





Діаграма 4. Відсоток осіб, визнаних ВЛК обмежено придатними, від загальної кількості тих, хто проходили ВЛК у м. Києві (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок:. У 2023 році спостерігається значне перевищення середнього значення 23,5% (за період з 2022 до вересня 2023 р.) встановлення обмеженої придатності осіб до військової служби в Печерському (на 13.5 п.п.), Шевченківському (на 7.5 п.п.) та Оболонському (на 6.5 п.п.) районах м. Києва.





Діаграма 5. Відсоток киян, визнаних непридатними до військової служби, від загальної кількості осіб, які проходили ВЛК (за період з 2022 року по вересень 2023 року).

Короткий висновок. У 2022 році спостерігається значне перевищення середнього значення 7,5% (за період з 2022 до вересня 2023 р.) встановлення непридатності осіб до військової служби в Голосіївському (на 40.5 п.п.), Шевченківському (на 13.5 п.п.) та Подільському (на 12.5 п.п.) районах м. Києва. У 2023 році спостерігається значне перевищення вказаного середнього значення в Голосіївському (на 32.5 п.п.), Дарницькому (на 12.5 п.п.) та Шевченківському (на 11.5 п.п.) районах м. Києва.





Діаграма 6. П’ять найчастіше застосовуваних статей Розкладу хвороб, на підставі яких визнано військовозобов’язаних непридатними до військової служби за період з 2021 по вересень 2023.

"Чітко прослідковується щорічна зміна однієї з топ-5 статей Розкладу хвороб. Зокрема, у 2022 році хвороби хребта (ст. 64а) замінили короткозорість або далекозорість (ст. 30а), а в 2023 році хвороби, зумовлені ВІЛ (ст. 5а), замінили хвороби хребта. Варто також звернути увагу на те, що в 2022 та 2023 рр. до переліку п’яти найчастіше застосовуваних статей Розкладу хвороб входять хвороби щитоподібної залози (ст. 13а), гіпертонічна хвороба III стадії (ст. 39а) та серцева недостатність II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця (ст. 40а), діагностування та підтвердження яких є складним та потребує проведення значної кількості лабораторних та інструментальних досліджень. Зазначені хвороби також не мають яскраво вираженого зовнішнього прояву, що дає змогу використовувати такі діагнози для корупційних практик", - сказано в сообщении НАПК.

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