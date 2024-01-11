Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих – как он выглядит

Если в первом сертифицированном образце бронеплита имела изогнутую наружу форму, то этот женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками.

Источник фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Министерство обороны Украины сообщило, что утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих.

Если в первом сертифицированном образце бронеплита имела изогнутую наружу форму, то этот женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины. Всего в комплекте – три подушечки разных размеров.

Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Женский бронежилет имеет одинаковые баллистические характеристики, как и мужской.

Источник фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Испытания продолжались три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Вес бронежилета – от 10,5 кг и больше, в зависимости от комплектации.

Оба образца доступны для централизованной закупки. Министерство обороны отметило, что ожидает от Генерального штаба потребности относительно приобретения этих изделий. После этого сформирует объемы и перечни для закупки.

Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

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