Міноборони затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць – як він виглядає

Якщо у першому сертифікованому зразку бронеплита мала вигнуту назовні форму, то цей жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками.

Джерело фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство оборони України повідомило, що затвердило другий зразок бронежилету для військовослужбовиць.

Якщо у першому сертифікованому зразку бронеплита мала вигнуту назовні форму, то цей жіночий бронежилет укомплектували демпферними подушками. Вони допоможуть підігнати бронежилет під анатомічні особливості кожної жінки. Всього в комплекті – три подушечки різних розмірів.

Крім цього, для захисту паху виробник розробив додаткову сумочку з м’яким балістичним пакетом.

Жіночий бронежилет має однакові балістичні характеристики, як і чоловічий.

Джерело фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Випробування тривали три місяці та відбувалися у два етапи. Перший – на зручність носіння військовослужбовицями. Другий – лабораторні випробування (балістичні, не балістичні, тестування матеріалів та фурнітури).

Вага бронежилету – від 10,5 кг і більше, залежно від комплектації.

Обидва зразки доступні для централізованої закупівлі. Міністерство оборони зазначило, що очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього сформує обсяги та переліки для закупівлі.

Безпосередньо закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься Державний оператор тилу.

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