Вища рада правосуддя звільнила у відставку чотирьох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Вища рада правосуддя 11 січня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Чотирьох суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Пошва Богдана Миколайовича – з посади судді Верховного Суду України;

Чередніченко Наталія Петрівна – з посади судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Приходько Ірина Віталіївна – з посади судді Господарського суду міста Києва;

Улицький Василь Зіновійович – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

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