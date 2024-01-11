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  1. В Україні

Завдання 716 млн грн збитків «Укренерго»: повідомлено про підозру 4 особам, — НАБУ

15:22, 11 січня 2024
Антикорупційні органи викрили схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.
Завдання 716 млн грн збитків «Укренерго»: повідомлено про підозру 4 особам, — НАБУ
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У четвер, 11 січня, НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Про це повідомляють пресслужби бюро і прокуратури.

Вказано, що сума збитків становить понад 716 млн грн.

Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. 

«Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову», — зазначили в НАБУ.

Кваліфікація дій підозрюваних:

  • організатор схеми – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
  • директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК України;
  • голова правління комерційного банку – ч. 2 ст. 364-1 КК України;
  • директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт. 

У порядку міжнародного співробітництва також заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. При цьому були зафіксовані спроби зняти це блокування зацікавленими особами шляхом надсилання на адресу відповідних закордонних правоохоронних органів підроблених листів від імені детективів та прокурорів.

Крім того, з метою недопущення значних боргів в учасників ринку перед ПрАТ «НЕК «Укренерго», НАБУ передало НКРЕКП пропозиції щодо внесення змін до окремих положень Правил ринку, які було підтримано. 

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