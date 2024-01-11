Декрет для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку: Держпраці нагадує нюанси

Батько може використати відпустку повністю, а також частково, розділити її навпіл із матір’ю дитини.

Держпраці нагадує нюанси оформлення декрету для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Зазначається, що обоє батьків мають рівні права на декретну відпустку для догляду за дитиною.

Це передбачено умовами ст. 179 Кодексу законів про працю України та вимогами ст. 18 Закону України «Про відпустки».

Батько може використати відпустку повністю, а також частково, розділити її навпіл із матір’ю дитини.

Для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівнику необхідно звернутися до роботодавця з такими документами:

письмова заява на ім’я роботодавця;

копія свідоцтва про народження дитини.

У випадку якщо відпустку бажає отримати інша особа (крім матері), додатково надаються:

довідка з місця роботи або навчання матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення цієї відпустки;

довідка органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати);

документи на підтвердження статусу особи, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, прийомних батьків чи батьків вихователів для відповідних осіб (рішення суду або органу опіки та піклування).

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом власника.

Взяти відпустку можуть також бабуся, дідусь, опікун або інші родичі.

Роботодавець не може відмовити батькові, який виявив бажання доглядати за своєю дитиною в перші роки її життя.

Також батько дитини має право на додаткову відпустку при народженні дитини терміном на 14 календарних днів. Скористатися цим правом можна протягом трьох місяців з дня народження дитини.

Звертаємо увагу, що право на відпустку для догляду за дитиною до трьох років може використовувати лише одна із зазначених осіб.

Крім того, такий період зараховують до:

страхового стажу як період;

страхового стажу для призначення пенсії.

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