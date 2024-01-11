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  1. В Украине

Декрет по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста: Гоструда напоминает нюансы

21:18, 11 января 2024
Отец может использовать отпуск полностью, а также частично разделить его пополам с матерью ребенка.
Декрет по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста: Гоструда напоминает нюансы
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Гоструда напоминает нюансы оформления декрета по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста. Отмечается, что оба родителя имеют равные права на декретный отпуск по уходу за ребенком.

Это предусмотрено условиями ст. 179 Кодекса законов о труде Украины и ст. 18 Закона Украины "Об отпусках".

Отец может использовать отпуск полностью, а также частично разделить его пополам с матерью ребенка.

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста работнику необходимо обратиться к работодателю со следующими документами:

  • письменное заявление на имя работодателя;
  • копия свидетельства рождения ребенка.

В случае если отпуск хочет получить другое лицо (кроме матери), дополнительно предоставляются:

  • справка с места работы или обучение матери ребенка о том, что она приступила к работе до окончания этого отпуска;
  • справка органа труда и социальной защиты населения по месту жительства матери о прекращении выплаты пособия по уходу за ребенком (с указанием даты);
  • документы в подтверждение статуса лица, усыновившего или опекавшего ребенка, приемных родителей или родителей воспитателей для соответствующих лиц (решение суда или органа опеки и попечительства).

Предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста оформляется приказом владельца.

Взять отпуск могут также бабушка, дедушка, опекун или другие родственники.

Работодатель не может отказать отцу, изъявившему желание ухаживать за своим ребенком в первые годы ее жизни.

Также отец ребенка имеет право на дополнительный отпуск при рождении ребенка сроком 14 календарных дней. Воспользоваться этим правом можно в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.

Обращаем внимание, что право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет может использовать только один из указанных лиц.

Кроме того, такой период относят к:

  • страховому стажу как период;
  • страховому стажу для назначения пенсии

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