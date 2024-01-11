КХС ВС указал, как определять размер кредиторских требований к должнику – имущественному поручителю при наличии производства по делу о банкротстве основного должника

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

«А сердце бьется – оживая», - Денис Малюська сочинил поэзию по мотивам протокола главы НАПК Новикова на Дениса Шмыгаля

«Пиар и пафос – больше ничего. А сердце бьется – оживая… Как их услышит!... Знать, от НАПК», - министр юстиции Денис Малюска обнародовал поэзию на тему составления протокола со стороны НАПК на Дениса Шмыгаля

Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.

Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КХС ВС указал, как определять размер кредиторских требований к должнику – имущественному поручителю при наличии производства по делу о банкротстве основного должника

15:08, 11 января 2024
Пересмотр кредиторских требований с учетом курсовой разницы законодательством, действующим как на момент предъявления требований к основному должнику, так и на момент предъявления кредиторских требований к должнику по этому делу, не предусмотрен.
КХС ВС указал, как определять размер кредиторских требований к должнику – имущественному поручителю при наличии производства по делу о банкротстве основного должника
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда установил, как определять размер кредиторских требований к должнику – имущественному поручителю при наличии производства по делу о банкротстве основного должника.

Визначаючи розмір кредиторських вимог до боржника – іпотекодавця (заставодавця) за наявності провадження у справі про банкрутство основного боржника, господарські суди зобов’язані враховувати розмір кредиторських вимог, визнаних у такій справі про банкрутство основного боржника під час встановлення та визначення розміру кредиторських вимог до боржника – іпотекодавця.

Розмір зобов’язання майнового поручителя визначається виходячи з дійсних на відповідний момент зобов’язань боржника (позичальника), які існують за основним зобов’язанням (кредитним договором), з урахуванням обсягу забезпечення за умовами забезпечувального договору, що в свою чергу зумовлює висновок про те, що розмір пред’явлених кредиторських вимог до боржника – іпотекодавця не може бути більшим за розмір кредиторських вимог, пред’явлених до боржника за основним зобов’язанням.

Коливання курсу валют, що призвело до курсової різниці в розмірі сум кредиторських вимог до основного боржника та кредитора, незалежно від валюти, якою сторони договору погодили здійснювати погашення заборгованості, не можна розцінювати як підставу для визначення за акцесорним зобов’язанням іншого розміру кредиторських вимог, ніж були визнані господарським судом з подальшим зазначенням у судовому рішенні розміру зобов’язання у гривні під час розгляду кредиторських вимог у процедурах банкрутства основного боржника.

На це вказала судова палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У справі, що розглядається, банк звернувся до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника – ТОВ, із заявою про визнання кредиторських вимог на суму 1 902 437 981,08 грн. Боржник за умовами іпотечного договору є майновим поручителем за зобов’язаннями основного боржника-позичальника, що виникли на підставі кредитних договорів.

Водночас, як встановили суди, у справі про банкрутство боржника-позичальника господарським судом визнано кредиторські вимоги банку на суму 830 048 406,80 грн як забезпечені заставою майна боржника.

Задовольняючи заяву банку про визнання кредиторських вимог до боржника – майнового поручителя в повному обсязі, суди попередніх інстанцій зазначили, зокрема, що розмір вимог банку, заявлених у справі за відповідними кредитними договорами у валюті зобов’язання, повністю відповідає розміру вимог, заявлених банком у валюті зобов’язання та визнаних судом у справі про банкрутство боржника-позичальника, а різниця вираження вимог у національній валюті пов’язана не зі зміною розміру таких вимог, а з курсовою різницею.

КГС ВС не погодився з такими висновками і зазначив, що тлумачення абз. 3 ч. 2 ст. 45 КУзПБ у взаємозв’язку з положеннями статей 572, 575, 589 ЦК України, статей 7, 11, 17, 18 Закону України «Про іпотеку» та статей 12, 19, 28 Закону України «Про заставу» свідчить, що вимоги забезпеченого кредитора, якщо інше не обумовлено договором застави (іпотеки) та немає заяви такого кредитора про повну чи часткову відмову від забезпечення, до майнового поручителя, який не є боржником в основному  зобов’язанні, є забезпеченими в цілому незалежно від облікової оцінки заставного (іпотечного) майна визначеної сторонами в договорі застави (іпотеки).

З огляду на похідний (акцесорний) характер виникнення зобов’язання, визначаючи розмір кредиторських вимог до боржника – іпотекодавця (заставодавця), за наявності провадження у справі про банкрутство основного боржника, зобов’язані враховувати розмір кредиторських вимог, визнаних у такій справі про банкрутство основного боржника, під час встановлення та визначення розміру кредиторських вимог до боржника – іпотекодавця.

Суди встановили, що ухвалою господарського суду у справі про банкрутство боржника-позичальника визнано кредиторські вимоги банку на суму 830 048 406,80 грн як забезпечені заставою майна боржника.

Отже, господарський суд встановив і фактично затвердив остаточний, виражений у валюті гривні, розмір дійсних вимог банку до боржника на момент звернення кредитора із заявою про кредиторські вимоги, двозначність щодо розуміння суті та розміру грошових зобов’язань до боржника за основним зобов’язанням відсутні.

Колегія суддів звертає увагу, що перегляд кредиторських вимог з урахуванням курсової різниці законодавством, чинним як на момент пред’явлення вимог до основного боржника, так і на момент пред’явлення кредиторських вимог до боржника у цій справі, не передбачено.

З огляду на зазначене заява банку до іпотекодавця підлягає частковому задоволенню з визнанням кредиторських вимог банку в розмірі 830 179 698,80 грн, які забезпечені іпотекою нерухомого майна боржника та такі, що визначені з огляду на дійсні вимоги до основного боржника.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 16 серпня 2023 року у справі № 910/23952/15 можна за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області