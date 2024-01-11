Нацотбор на Евровидение: обнародовали песни финалистов и порядок их выступлений

«Общественное вещание» провело жеребьевку, определившую порядок выступлений финалистов Национального отбора на «Евровидение-2024», а также презентовало их песни.
Финал Национального отбора пройдет 3 февраля в формате телевизионного концерта.
Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.
Полные песни финалистов опубликовали на ютуб-канале Евровидение Украина – пересмотреть их можно здесь.
По результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:
- YAKTAK — «Lalala»
- INGRET — «Keeper»
- NAZVA — «Slavic English»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- SKYLERR — «Time is running out»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
- YAGODY — «Tsunamia»
- NAHABA — «GLASSS»
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