Нацотбор на Евровидение: обнародовали песни финалистов и порядок их выступлений

Финал Национального отбора пройдет 3 февраля в формате телевизионного концерта.

«Общественное вещание» провело жеребьевку, определившую порядок выступлений финалистов Национального отбора на «Евровидение-2024», а также презентовало их песни.

Финал Национального отбора пройдет 3 февраля в формате телевизионного концерта.

Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2024 определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут украинцы путем онлайн-голосования.

Полные песни финалистов опубликовали на ютуб-канале Евровидение Украина – пересмотреть их можно здесь.

По результатам жеребьевки в финале Национального отбора участники будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK — «Lalala» INGRET — «Keeper» NAZVA — «Slavic English» ANKA — «Палала» Drevo — «Endless chain» alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» MÉLOVIN — «DREAMER» SKYLERR — «Time is running out» Ziferblat — «Place I Call Home» YAGODY — «Tsunamia» NAHABA — «GLASSS»

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