Нацвідбір на Євробачення: оприлюднили пісні фіналістів та порядок їхніх виступів

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.

«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Повні пісні фіналістів впродовж опублікували на ютуб-каналі Євробачення Україна – переглянути їх можна тут.

За результатами жеребкування у фіналі Національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — «Lalala» INGRET — «Keeper» NAZVA — «Slavic English» ANKA — «Палала» Drevo — «Endless chain» alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria» MÉLOVIN — «DREAMER» SKYLERR — «Time is running out» Ziferblat — «Place I Call Home» YAGODY — «Tsunamia» NAHABA — «GLASSS»

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