Нацвідбір на Євробачення: оприлюднили пісні фіналістів та порядок їхніх виступів

«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.
Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.
Повні пісні фіналістів впродовж опублікували на ютуб-каналі Євробачення Україна – переглянути їх можна тут.
За результатами жеребкування у фіналі Національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:
- YAKTAK — «Lalala»
- INGRET — «Keeper»
- NAZVA — «Slavic English»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- SKYLERR — «Time is running out»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
- YAGODY — «Tsunamia»
- NAHABA — «GLASSS»
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