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При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

«А серце б’ється – ожива», - Денис Малюська склав поезію за мотивами протоколу голови НАЗК Новікова на Дениса Шмигаля

«Піар та пафос – більш нічого. А серце б’ється – ожива… Як їх почує!... Знать, од НАЗК», - міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив поезію на тему складання протоколу з боку НАЗК на Дениса Шмигаля.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

Законопроект про посилення мобілізації повернули на доопрацювання назад Кабміну, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що «якісь положення законопроекту про мобілізацію прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані, про що відкрито сказали військовому командуванню» , і вирішили повернути законопроект назад до Міноборони на доопрацювання.

  1. В Україні

Нацвідбір на Євробачення: оприлюднили пісні фіналістів та порядок їхніх виступів

15:29, 11 січня 2024
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.
Нацвідбір на Євробачення: оприлюднили пісні фіналістів та порядок їхніх виступів
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«Суспільне мовлення» провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2024», а також презентувало їхні пісні.

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2024 визначать за результатами голосування журі й глядачів. Склад журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Повні пісні фіналістів впродовж опублікували на ютуб-каналі Євробачення Україна – переглянути їх можна тут.

За результатами жеребкування у фіналі Національного відбору учасники виступатимуть у такому порядку:

  1. YAKTAK — «Lalala»
  2. INGRET — «Keeper»
  3. NAZVA — «Slavic English»
  4. ANKA — «Палала»
  5. Drevo — «Endless chain»
  6. alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
  7. MÉLOVIN — «DREAMER»
  8. SKYLERR — «Time is running out»
  9. Ziferblat — «Place I Call Home»
  10. YAGODY — «Tsunamia»
  11. NAHABA — «GLASSS»

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