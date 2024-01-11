БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, считающего, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, согласно которому зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды. Судебное решение об удовлетворении такого требования является основанием для внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о прекращении права аренды ответчика.

Такой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда (судья-докладчик Дмитрий Гудыма) 29 ноября 2023 года в постановлении по делу 513/879/19.

Большая Палата Верховного Суда также напомнила, что неоднократно обращала внимание на то, что решение о государственной регистрации прав и их обременений является основанием для внесения сведений (записей) о вещных правах, обременения вещных прав в Государственный реестр прав на недвижимое имущество; после начала отображения таких сведений (записей) в этом реестре решения о государственной регистрации прав и их обременений исчерпывают свое действие. Поэтому надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, согласно которому зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды.

Судебное решение об удовлетворении такого требования является основанием для внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о прекращении права аренды ответчика. В силу указанного суды предыдущих инстанций правильно отказали в удовлетворении иска арендодателя, хотя и по другим мотивам.

Детальнее с решением можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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