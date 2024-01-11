ПриватБанк запустил новый сервис «Конверты» — это аналог «Банок» для сборов

Этой услугой можно собирать донаты, управлять расходами, а также «Конвертом» можно платить как и обычной картой.

ПриватБанк запустил услугу Конверты для сборов, накопления и управления собственными финансами. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Например, в Конверте можно установить цель и собирать средства совместно с друзьями и близкими. Чтобы ускорить сбор, можно создать QR-код со ссылкой (или просто ссылку) на Конверт и разместить его в сети.

Также можно использовать «Конверты» для планирования своего бюджета. Средства из заработной платы, полученные на карты, можно распределить по целевым конвертам для запланированных расходов и покупок. В конце концов, «Конвертом» можно рассчитываться как обычной карточкой.

Чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно лишь добавить в конверт описание сбора, изображения и поделиться Конвертом в социальных сетях, - говорится в релизе.

Как информирует банк, пополнить его можно как обычную карту, при этом все участники сбора смогут отслеживать прогресс достижения цели собрания.

«Из Конверта можно тратить средства напрямую, не переводя их на карту – добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay», – говорится в сообщении. Также доступны переводы непосредственно на платежные карты или другие конверты.

Открыть конверт клиент может в приложении Приват24 – через меню «Конверты» или меню «Кошелек». Лимит на открытие – 15 на одного человека, услуга является бесплатной.

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