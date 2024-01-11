Украинцы смогут сдать образцы ДНК в шести странах ЕС и Турции – МВД

До 15 января граждане за границей имеют возможность записаться для сдачи ДНК-образцов с целью поиска и идентификации пропавших без вести родственников.

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Министерство внутренних дел Украины объявило о сборе образцов ДНК украинцев, которые сейчас вынужденно находятся за границей. Речь идет о сборе ДНК-профилей для опознания тел людей, которые, возможно, погибли в результате российской агрессии.

Так, до 15 января граждане, находящиеся за границей, имеют возможность записаться для сдачи ДНК-образцов с целью поиска и идентификации пропавших без вести родственников. Нужно заполнить заявку, отправить ее по электронному адресу [email protected] и определиться с местом забора ДНК-образцов.

По словам заместителя Министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко, в настоящее время в шести странах Европейского Союза в подразделениях ГП «Документ» ГМСУ создаются возможности для сдачи образцов букального эпителия. В дальнейшем эти ДНК-профили будут переданы в уполномоченные органы системы МВД.

Отбор образцов проводили осенью прошлого года на территории Польши и Германии, но в зависимости от количества поданных заявок и от территориальности МВД будет предоставлять возможность сдавать такие образцы на территории Чехии, Словакии, Италии или Испании, а также на территории Турции.

Как отметил заместитель Министра, в настоящее время в Едином реестре лиц пропавших без вести, который администрирует МВД, находится 17 тысяч человек. Соответственно выдано 17 тысяч выписок из указанного реестра.

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