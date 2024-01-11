Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Збори Дніпровського райсуду Києва повідомили про незаконність обшуку працівниками ДБР суддів, працівників суду та відвідувачів і втручання в діяльність суду

Обшук у Дніпровському райсуді Києва проводився невідкладно без будь-якого судового рішення, а метою було одержання слідчим доступу до службового комп’ютеру, який належить та закріплений за помічником судді Юлії Іваніної, - заява зборів суддів.

Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

  1. У світі

Українці зможуть здати зразки ДНК у шести країнах ЄС та Туреччині – МВС

19:10, 11 січня 2024
До 15 січня громадяни за кордоном мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти.
Українці зможуть здати зразки ДНК у шести країнах ЄС та Туреччині – МВС
Джерело фото: Louis Reed / Unsplash
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про збір зразків ДНК українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Мова йде збір ДНК-профілів для упізнання тіл людей, які, можливо, загинули, внаслідок російської агресії.

Так, до 15 січня громадяни, які перебувають за кордоном, мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти. Потрібно заповнити заявку, надіслати її на електронну адресу [email protected] та визначитися із місцем забору ДНК-зразків.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, наразі у шести країнах Європейського Союзу у підрозділах ДП «Документ» ДМСУ створюються можливості для здачі зразків букального епітелію. У подальшому ці ДНК-профілі будуть передані до уповноважених органів системи МВС.

Відбір зразків проводили восени минулого року на території Польщі та Німеччини, але залежно від кількості поданих заявок та від територіальності МВС буде надавати можливість здавати такі зразки на території Чехії, Словаччини, Італії або Іспанії, а також на території Туреччини.

Як зазначив заступник Міністра, на даний час в Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти, який адмініструє МВС, знаходиться 17 тисяч осіб. Відповідно видано 17 тисяч витягів із вказаного реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області