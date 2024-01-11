Українці зможуть здати зразки ДНК у шести країнах ЄС та Туреччині – МВС

До 15 січня громадяни за кордоном мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти.

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Міністерство внутрішніх справ України оголосило про збір зразків ДНК українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном. Мова йде збір ДНК-профілів для упізнання тіл людей, які, можливо, загинули, внаслідок російської агресії.

Так, до 15 січня громадяни, які перебувають за кордоном, мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти. Потрібно заповнити заявку, надіслати її на електронну адресу [email protected] та визначитися із місцем забору ДНК-зразків.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, наразі у шести країнах Європейського Союзу у підрозділах ДП «Документ» ДМСУ створюються можливості для здачі зразків букального епітелію. У подальшому ці ДНК-профілі будуть передані до уповноважених органів системи МВС.

Відбір зразків проводили восени минулого року на території Польщі та Німеччини, але залежно від кількості поданих заявок та від територіальності МВС буде надавати можливість здавати такі зразки на території Чехії, Словаччини, Італії або Іспанії, а також на території Туреччини.

Як зазначив заступник Міністра, на даний час в Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти, який адмініструє МВС, знаходиться 17 тисяч осіб. Відповідно видано 17 тисяч витягів із вказаного реєстру.

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