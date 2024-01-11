«А серце б’ється – ожива», - Денис Малюська склав поезію за мотивами протоколу голови НАЗК Новікова на Дениса Шмигаля

«Піар та пафос – більш нічого. А серце б’ється – ожива… Як їх почує!... Знать, од НАЗК», - міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив поезію на тему складання протоколу з боку НАЗК на Дениса Шмигаля.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади. Він, за словами Новікова, начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

На це відреагував міністр юстиції Денис Малюська, описавши свої враження у ліричній та у юридичній формі.

«Тут новину підвезли – очільник НАЗК склав протокол про адмінправопорушення на Прем’єр-міністра України.

Якщо кого цікавить моя коротка рефлексія, то ось:

це дуже круто, що у нашій країні керівник підпорядкованого Кабміну органу виконавчої влади може скласти протокол про адмінправопорушення на цілого Прем’єра. Ніколи раніше таке не було можливим.

І це дуже погано, коли такий протокол:

має вкрай низьку юридичну якість та є голослівним звинуваченням

складений людиною, яка перебуває на посаді останні дні та не має жодних шансів довести справу до кінця, зате чудові шанси звалити вину за прогнозовану невдачу на наступника

дискредитує усю антикорупційну систему та органи влади, особливо під час війни

Ну а якщо комусь цікавить моя НЕкоротка рефлексія, то ось нижче

частина лірична:

Ну що б, здавалось, протокол…

Піар та пафос – більш нічого.

А серце б’ється – ожива…

Як їх почує!... Знать, од НАЗК

І пафос той, і той піар

Ідуть між люди!

Похилившись,

Не те щоб дуже зажурившись,

А так на палубі стояв

І сторч на море поглядав,

Мов на Іуду…

частина юридична:

(1) Листом, на який посилається НАЗК, Прем’єру не повідомляли про вчинення яких-небудь корупційних правопорушень. Заявники просто просили Прем’єра вжити заходів, щоб чиновник, на якого скаржились, дотримувався правил етики держслужбовця.

Кажу це як людина, до якої цей лист потрапив майже одразу після його надходження до Кабміну.

Із нетерпінням хочу побачити опис яких корупційних фактів в листі раптом побачило НАЗК та як відреагувало.

(2) Оскільки немає повідомлення про корупційне правопорушення – немає і викривача у розумінні антикорупційного законодавства.

(3) Прем’єр ніколи не розголошував дані про скаржника (якого НАЗК вважає викривачем). Такі дані іншим особам повідомляли співробітники Секретаріату СКМУ. Тому навіть якщо вважати заявників викривачами, то відповідальність за розголошення - на тих, хто їх реально розголосив. А так само на співробітниках уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідальний за належне опрацювання кореспонденції та дотримання конфіденційності. В принципі, це неодноразово і детально описано на сайті НАЗК, хто бажає – порийтеся у їх роз’ясненнях та посібниках.

(4) У контексті КПАП (скоріш за все) розголошення карається лише якщо воно умисне. Про це говорять слова «у своїх інтересах чи в інтересах іншої особи». НАЗК ж констатувало відсутність умислу у діях Прем’єра. Але КПАП сформульований так, що там чорт ногу зломить, тому тут не гарантовано.

(5) Заявники самі розголосили усім все що можна – хіба що у шкільну стінгазету листа не направили. Той лист побачили (не могли не побачити) десятки якщо не сотні людей. Про яке порушення конфіденційності взагалі іде мова?

Коротше кажучи, якщо вже вирішив скласти протокол на Прем’єра та ще й під час війни, та ще у останні дні повноважень, треба щоб такий протокол був ідеальним. Інакше – жах, тупий піар, дискредитація та сором.

частина законодавча:

ну от європейці зробили гарну директиву 2019/1937 щодо викривачів.

Там усе чітко зрозуміло: повідомив внутрішнім каналом всередині своєї організації про корупцію, або ж напряму уповноваженому органу – маєш право на конфіденційність. Розіслав чорт зна кому – про конфіденційність навіть не ідеться.

Ну от можна ж було директиву нормально імплементувати в наш закон?

А дідька лисого: як відрізнити один «канал» від іншого, у яких випадках забезпечується конфіденційність і як – одна туга і мішанина.

Це до речі теж камінь в сторону формувача антикор політики – НАЗК.

На цьому завершую опис.

Сум та біль і більш нічого.

Олександр Новіков, ну було ж багато досягнень і результатів. Ну от нахіба в кінці оце все?» - написав Денис Малюська.

Автор: Наталя Мамченко

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