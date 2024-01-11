Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади

НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля, бо він начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

Джерело фото: espreso.tv

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, повноваження якого на посаді спливають 15 січня, продовжує виявляти ознаки, на його думку, порушень в роботі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», нещодавно Новіков вніс припис Шмигалю, вказавши, що протягом 2023 року Кабмін допустив прийняття 131 постанови з порушенням вимог ст. 55 Закону про запобігання корупції в частині ненадсилання проектів відповідних нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

А 10 січня Олександр Новіков склав вже протокол за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-8 КУпАП, стосовно Дениса Шмигаля і направив його до Печерського районного суду Києва.

Так, за словами НАЗК, Шмигаль «незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків».

«Очільник Уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», зазначає НАЗК.

Як йдеться у протоколі, до НАЗК надійшло повідомлення викривача про вжиття заходів у зв’язку з порушенням його трудових прав. У ньому зазначено, що Іван Рудий як керівник почав застосовувати негативні заходи впливу до підлеглого. У вересні 2023 року Шмигаль доручив посадовим особам розглянути повідомлення викривача та проінформувати заявника та Кабмін про результати. При цьому копію листа направив самому Івану Рудому, якому теж доручив розглянути повідомлення стосовно нього.

«Таким чином Прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-8 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

НАЗК запросило Прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки», - вказує Новіков.

Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. «Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення», - попереджає Новіков.

Нагадаємо, що повноваження голови НАЗК Олександра Новікова спливають 15 січня 2024 року. Наразі триває конкурс на посаду нового очільника НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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