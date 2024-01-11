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Глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол относительно Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности

НАПК составил протокол на Дениса Шмыгаля, потому что он якобы огласил данные об обличителе, который разоблачал Председателя КРАИЛ Ивана Рудого за нарушение трудовых прав.

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Глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол относительно Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности

11:00, 11 января 2024
НАПК составил протокол на Дениса Шмыгаля, потому что он якобы огласил данные об обличителе, который разоблачал Председателя КРАИЛ Ивана Рудого за нарушение трудовых прав.
Глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол относительно Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности
Источник фото: espreso.tv
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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков, полномочия которого в должности истекут 15 января, продолжает выявлять признаки, по его мнению, нарушений в работе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», недавно Новиков внес предписание Шмыгалю, указав, что в течение 2023 Кабмин допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона о предотвращении коррупции в части ненаправления проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

А 10 января Александр Новиков составил уже протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-8 КУоАП относительно Дениса Шмыгаля и направил его в Печерский районный суд Киева.

Так, по словам НАПК, Шмигаль «незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей».

«Глава Правительства, предварительно рассмотрев сообщения о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и Председатель КРАИЛ Иван Рудой, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Узнав об этом, должностное лицо приняло решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя. Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении Председателя КРАИЛ 5 января 2024 года», отмечает НАПК.

Как говорится в протоколе, в НАПК поступило сообщение обличителя о принятии мер в связи с нарушением его трудовых прав. В нем отмечено, что Иван Рудой как руководитель начал применять негативные меры воздействия к подчиненному. В сентябре 2023 года Шмыгаль поручил должностным лицам рассмотреть сообщение обличителя и проинформировать заявителя и Кабмин о результатах. При этом копию письма направил самому Ивану Рудому, которому тоже поручил рассмотреть сообщение о нем.

«Таким образом Премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-8 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

НАПК пригласило Премьер-министра для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки», - указывает Новиков.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. «Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностное лицо будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений относительно него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», – предупреждает Новиков.

Напомним, что полномочия главы НАПК Александра Новикова истекают 15 января 2024 года. В настоящее время продолжается конкурс на должность нового руководителя НАПК.

Автор: Наталя Мамченко 

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