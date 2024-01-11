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  2. / Касаційний адміністративний суд

Звільнення учасника бойових дій від сплати судового збору у справах, які стосуються його соцправ як пенсіонера: позиція КАС ВС

12:03, 11 січня 2024
Вирішуючи питання про стягнення судового збору з особи, яка має статус УБД, суд має враховувати предмет та підстави позову, перевіряти чи стосується така справа захисту прав цих осіб з урахуванням положень Закону.
Звільнення учасника бойових дій від сплати судового збору у справах, які стосуються його соцправ як пенсіонера: позиція КАС ВС
Джерело фото: bigkiev.com.ua
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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловився щодо звільнення учасника бойових дій від сплати судового збору у справах, які стосуються його соціальних прав як пенсіонера.

Як повідомили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, КАС ВС зазначив, що правові засади справляння судового збору платниками, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України «Про судовий збір» № 3674-VI.

Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону № 3674-VI від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, Герої України - у справах, пов`язаних з порушенням їхніх прав. Зазначена норма має відсильний характер та не містить вичерпного переліку справ, в яких учасники бойових дій та прирівняні до них особи звільняються від сплати судового збору.

За змістом ч. 2 ст. 22 ЗУ  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту № 3551-XII ветерани війни та особи, на яких поширюється дія цього нормативного акту, отримують безоплатну правову допомогу щодо питань, пов`язаних з їх соціальним захистом, а також звільняються від судових витрат, пов`язаних з розглядом цих питань. Перелік пільг учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, визначені у ст. 12 цього Закону.

Отже, вирішуючи питання про стягнення судового збору з особи, яка має статус учасника бойових дій (прирівняної до нього особи), для правильного застосування норм п. 13 ч. 1 ст. 5 Закону № 3674-VI суд має враховувати предмет та підстави позову, перевіряти чи стосується така справа захисту прав цих осіб з урахуванням положень ст.ст. 12, 22 Закону № 3551-XII.

Постанова КАС ВС №600/1927/23 від 12.12.2023 року.

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