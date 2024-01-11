До москви прибув іранський вантажний літак, є загроза повітряних атак дронами

Нові дрони можуть бути заготовлені для пуску по території України, – Гуменюк.

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З іранського Тегерану до москви прибув вантажний літак, що може свідчити про надходження нових поставок «шахідів» та запчастин для них. Це, ймовірно, вказує на продовження запусків ворожих дронів-камікадзе над територією України. Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

«Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Фактично щоночі ворог атакував територію України і використовує саме нічний час для таких атак. Крайні дві ночі були не такі насичені найімовірніше через погодні умови, бо дрони побоюються обледеніння», — зауважила вона.

Гуменюк також підкреслила, що навіть при загальній бойовій ситуації точкові удари по Україні не припиняються, і використання дронів продовжується.

«Терор триває і намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано», – попередила полковник Гуменюк.

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