В москву прибыл иранский грузовой самолет, есть угроза воздушных атак дронами

Новые дроны могут быть заготовлены для пуска по территории Украины, – Гуменюк.

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Из иранского Тегерана в москву прибыл грузовой самолет, что может свидетельствовать о поступлении новых поставок "шахидов" и запчастей для них. Это, вероятно, указывает на продолжение запусков вражеских дронов-камикадзе над территорией Украины. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Фактически каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такие насыщенные скорее всего из-за погодных условий, потому что дроны опасаются обледенения", - отметила она.

Гуменюк также подчеркнула, что даже при общей боевой ситуации точечные удары по Украине не прекращаются, и использование дронов продолжается.

"Террор продолжается и попытки врагом держать в напряжении системы противовоздушной обороны, очевидно, свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться, расслабляться рано", - предупредила полковник Гуменюк.

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