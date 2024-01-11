Международный суд ООН начинает рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе «геноцидом»

Южная Африка обвиняет Израиль в якобы совершении «геноцида» против палестинцев в Газе.

11 января в Международном суде в Гааге начались слушания по иску Южной Африки, обвиняющей Израиль в якобы совершении "геноцида" против палестинцев в Газе. Об этом пишет The Guardian.

Южно-Африканская Республика просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и невосполнимого ущерба правам палестинского народа в соответствии с конвенцией о геноциде, которую далее безнаказанно нарушают".

Ранее спикер израильского правительства объявил, что представители страны предстанут перед судом, чтобы защитить позицию Израиля, которую он назвал "кровавой клеветой" против еврейского государства. В Иерусалиме подчеркивают, что страна обороняется, чтобы защитить израильтян, уничтожив ХАМАС.

На слушаниях 11 января представители Южной Африки выложат свое дело против Израиля, а Израиль представит свою защиту от обвинений 12 января.

Напомним, что Израиль объявил войну исламистской группировке, признанной террористической в ЕС и США, на следующий день после того, как боевики "Хамаса" прорвали укрепленную границу Израиля и Газы.

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