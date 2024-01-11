$7500 за переправу уклонистов за границу: будут судить организатора схемы

Будут судить организатора схемы переправки уклонистов за границу через волонтерскую базу данных «Путь».

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Будут судить организатора схемы незаконного пересечения границы, который за вознаграждение в 7 500 долларов США обеспечивал проход для граждан Украины через государственную границу. Киевская городская прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт.

По данным досудебного расследования, 42-летний житель города Днепр спроектировал систему, которая использовала недостоверные документы и благотворительные организации для сокрытия лиц, которые должны были подлежать мобилизации, и обеспечения их беспрепятственного пересечения границы через волонтерскую базу данных «Путь».

Статья 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за организацию незаконной переправки граждан через границу. В случае признания виновного, мужчину может ждать лишение свободы на срок до 9 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискация имущества в соответствии с санкциями закона.

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