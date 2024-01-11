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Верховний Суд визначив повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління житловим фондом та обстеження його стану

Верховний Суд висловився стосовно повноважень органів місцевого самоврядування у сфері здійснення контролю та управління житловим фондом, а також забезпечення його належного технічного стану.

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади

НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля, бо він начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Солдат після поранення відмовився вдруге форсувати річку Дніпро: що вирішив суд

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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

  1. В Україні

$7500 за переправлення ухилянтів за кордон: судитимуть організатора схеми

11:26, 11 січня 2024
Судитимуть організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон через волонтерську базу даних «Шлях».
$7500 за переправлення ухилянтів за кордон: судитимуть організатора схеми
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Судитимуть організатора схеми незаконного перетину кордону, який за винагороду у 7 500 доларів США забезпечував прохід для громадян України через державний кордон. Київська міська прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт.

За даними досудового розслідування, 42-річний мешканець міста Дніпро спроектував систему, яка використовувала недостовірні документи та благодійницькі організації для приховування осіб, які мали підлягати мобілізації, і забезпечення їхнього безперешкодного перетину кордону через волонтерську базу даних «Шлях».

Стаття 332 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення громадян через кордон. У випадку визнання винного, чоловіка може чекати позбавлення волі на строк до 9 років і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна відповідно до санкцій закону.

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