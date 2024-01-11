$7500 за переправлення ухилянтів за кордон: судитимуть організатора схеми

Судитимуть організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон через волонтерську базу даних «Шлях».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Судитимуть організатора схеми незаконного перетину кордону, який за винагороду у 7 500 доларів США забезпечував прохід для громадян України через державний кордон. Київська міська прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт.

За даними досудового розслідування, 42-річний мешканець міста Дніпро спроектував систему, яка використовувала недостовірні документи та благодійницькі організації для приховування осіб, які мали підлягати мобілізації, і забезпечення їхнього безперешкодного перетину кордону через волонтерську базу даних «Шлях».

Стаття 332 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення громадян через кордон. У випадку визнання винного, чоловіка може чекати позбавлення волі на строк до 9 років і позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація майна відповідно до санкцій закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.